NEOS wollen „Vereinigte Staaten von Europa“

Laut NEOS braucht es mehr Handlungsfähigkeit in der Union. Blockademöglichkeiten einzelner Staaten sollen ein Ende haben, forderten Parteichefin Beate Meinl-Reisinger und EU-Mandatarin Claudia Gamon in einer Pressekonferenz. Bei der zu Ende gehenden EU-Zukunftskonferenz habe sich gezeigt, dass Bürger und Bürgerinnen erkannt hätten, dass sich die Union weiterentwickeln müsse. Viele Menschen seien in diesem Punkt weiter als ihre nationalen Regierungen. „Sie wollen ein Europa, das liefert“, sagte Meinl-Reisinger. Derzeit fehle der EU die Fähigkeit zur Strategie, auch wenn sie in den vergangenen Wochen bezüglich des Kriegs in der Ukraine geschlossen und entscheidungsstark agiert habe.