Hollywood-Star Mel Gibson geheim in Österreich

Na, da schaute selbst Spitzengastronom Mario Plachutta nicht schlecht, als es hieß, dass Mel Gibson, und zwar der echte (!), in seinem Restaurant in der Wollzeile tafelte. „Ich war natürlich sehr erfreut“, so der Rindfleisch-König im Gespräch mit der „Krone“, „und habe ihn, als sich ein Gespräch ergab, erzählt, dass ich mir dieser Tage einen Film von ihm immer wieder in meinen Pausen anschaue.“ Es handelt sich dabei um den Klassiker „Tequila Sunrise“ mit Kurt Russell und dem zweifachen Oscar-Preisträger Gibson.