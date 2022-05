Hertha-Star Boateng verspottet TV-Experte Matthäus

Mit einem Sieg gegen Mainz hätte Hertha BSC am Samstag in der deutschen Bundesliga den Klassenerhalt perfekt machen können. Doch am Ende setzte es eine 1:2-Niederlage im eigenen Stadion. Fußball-Legende und TV-Experte Lothar Matthäus kritisierte anschließend bei Sky die Leistung der Berliner - was Mittelfeldspieler Kevin-Prince Boateng ziemlich auf die Palme brachte.