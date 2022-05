Trägt der „Hulk“ bald ein gelbes Trikot?

Verzichten muss der Meister im nächsten Jahr wahrscheinlich auch auf Rasmus Kristensen. Der Däne absolviert die beste Saison seiner Karriere, hat sich bei einigen Klubs in die Wunschlisten gespielt. Laut „Bild“ ist auch Dortmund am 24-Jährigen interessiert. Die Deutschen, zu denen vermutlich auch Karim Adeyemi im Sommer wechseln wird, suchen einen defensiv stabilen Außenverteidiger, der trotzdem viel Offensivdrang mitbringt. Kristensen passt genau ins Profil, daher ist es nicht ausgeschlossen, dass der „Hulk“ in Zukunft Gelb trägt