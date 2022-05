„Fürchtet euch nicht vor Arbeit mit Jugendlichen“

Offene Jugendarbeit: Budget 2,5 Mio. Euro

270 speziell geschulte Fachkräfte kümmern sich um die Sorgen und Nöte der Tiroler Jugendlichen. Sie können aber nicht überall sein: In 72 Gemeinden existiert derzeit ein Angebot der Offenen Jugendarbeit – „eindeutig zu wenig“, befindet Familien-LR Anton Mattle, „mein Ziel ist es, diese Zahl zu verdoppeln.“ Der frühere Bürgermeister von Galtür weiß, wovon er spricht: Bereits 2008 stellte die Gemeinde die Jugend in den Fokus, und zwar mitten im Ort: „Wir waren damals mit den Plätzen, an denen sich die Jugend traf, nicht einverstanden“, erinnert sich Mattle, „dunkle Keller, Stiegenabgänge, Durchgänge. Wir haben daraufhin eine Boulderwand mitten im Zentrum installiert. Diese wurde nicht angenommen, jedoch die weiche Matte drumherum entwickelte sich zur gefragten Chillout-Lounge“, erzählt der Familien-Landesrat im „Krone“-Gespräch.