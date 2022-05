Airports warnen vor Flugverspätungen im Sommer

Zu wenig Staatshilfe in der Corona-Krise

Die Ursachen der Personalknappheit machten ACI und ASA bei anderen aus: Sie hätten viele Beschäftigte abbauen müssen, weil sie zu wenig Staatshilfe in der Corona-Krise erhalten hätten. Das Lohnniveau sei niedrig, was am harten Wettbewerb der Dienstleister aufgrund der Liberalisierung des Markts durch die Europäische Union liege.