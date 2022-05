„Krone“-Selbsttest: Im Blindflug durch den Bahnhof

Ungeübt und unbeholfen immer den Rillen nach

Man merkt es überall, die Städte wurden einst für körperlich „komplett gesunde“ Menschen gebaut - Behinderung hatte keinen Platz. Doch die Zeiten änderten sich und die ÖBB haben ihre Haltestellen mittlerweile zum Großteil so gebaut, dass sie alle problemlos benutzen können. Um zu wissen, worauf es wirklich ankommt, mache ich den Selbsttest und setze eine spezielle Brille auf, mit der ich fast nichts sehen kann. Robert Öllinger, DisAbility Management Consultant - er berät Unternehmen, wie sie möglichst barrierefrei werden können -, geht an meiner Seite und erklärt mir, auf was ich achten muss.