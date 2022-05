44 Bahnhöfe bzw. Haltestellen nicht barrierefrei

„Ziel: Alle Bahnhöfe in Tirol barrierefrei zu gestalten“

„Zu einem kundenfreundlichen öffentlichen Verkehr gehören barrierefreie Bahnhöfe als moderne Mobilitätsdrehscheiben. An diesem Ziel wurde in den vergangenen Jahren in enger Zusammenarbeit mit der ÖBB und den jeweiligen Standort- und teilweise auch Nachbargemeinden bei der Planung, aber auch bei der Finanzierung der Projekte erfolgreich gearbeitet. Selbstverständlich kann unser Ziel nur sein, alle Bahnhöfe in Tirol barrierefrei zu gestalten. An dem Vorhaben werden wir weiterhin intensiv mit unseren Partnern arbeiten“, verdeutlicht LHStv. Felipe.