„Pflege bräuchte eine Milliarde € vom Bund sehr!“

Der Bund will die die Einkommenssteuer für Unternehmen (der Fachbegriff ist Körperschaftssteuer) senken, was zu einem Einnahmen-Minus von etwa einer Milliarde € führen wird. Städtesprecher Klaus Luger (SPÖ) appelliert an die Bundespolitik, davon abzusehen und diese Milliarde lieber der Pflegefinanzierung zuzuführen.