Herr Bürgermeister, stoppen Sie den Tod der Lobau!

„Nationalparkparadies braucht Wasser“

Er hat sich dem dramatischen Appell Dutzender Wissenschafter und Naturschützer an Stadtchef Ludwig angeschlossen: „Machen Sie sich selbst ein Bild von der schrecklichen Ökokatastrophe! Dieses weltweit einzigartige Wiener Nationalparkparadies braucht Wasser - und zwar sofort“, schließt sich Ökologen-Legende Peter Weish an. „River Watch“-Aktivist Ulli Eichelmann zürnt, weil Pläne zur Dotierung der Lobau mit Frischwasser seit 1973 (!) in Schubladen vergilben.