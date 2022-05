„15 Millionen für ukrainische Frauen und Kinder“

Hunderte Tische stehen bereit, um Neuankömmlinge zu registrieren und zu beraten. An „Spitzentagen“ kommen hier bis zu 4000 Vertriebene an, landesweit sind es in Polen immer noch rund 20.000 pro Tag. Während sich die Frauen durch die Bürokratie „quälen“, werden die Kinder von zwei freiwilligen Betreuerinnen in einer Spielecke bespaßt. „Die zwei Frauen sind selbst Ukrainerinnen und wollen helfen. Das erste, dass sie nach dem Aufwachen tun, ist zum Handy zu greifen und sich zu vergewissern, dass ihre Männer noch am Leben sind“, erfuhr Raab von den beiden Freiwilligen.