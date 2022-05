„So etwas wird man einfach niemals gewohnt“

Zur rechten Zeit am rechten Ort: Ein zufällig vorbei radelnder Sanitäter, eine Krankenschwester und zwei Passanten haben einem Elfjährigen am Dienstag in Weiz (Steiermark) vermutlich das Leben gerettet. Der Bub wurde auf seinem Rad an einer unbeschrankten Bahnkreuzung vom Zug erfasst. Das Kind ist außer Lebensgefahr.