Mopedlenker (15) bei Pkw-Kollision schwer verletzt

Gegen 18.30 Uhr war der 15-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit einem Moped auf der B 72 in Krieglach in Fahrtrichtung Alpl unterwegs. Auf der Strecke dürfte er zu einer Kehrtwende angesetzt haben, wodurch es zur Kollision mit dem hinter ihm fahrenden Pkw, gelenkt von einer 82-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, kam. Der 15-Jährige wurde in den Straßengraben geschleudert und schwer verletzt.