„Verrückt!“ Klopp nun auf einer Stufe mit Legenden

„Es ist herausragend. Sie hatten das Momentum auf ihrer Seite, es ist unglaublich was sie in der ersten Hälfte geleistet haben, und wir haben überhaupt nicht Fußball gespielt. Wir haben es uns selbst schwierig gemacht, wussten, dass so etwas passieren kann“, sagte „Kloppo“ über den 0:2-Rückstand zur Pause.