„Doctor Strange 2“: Horror im Marvel-Multiversum

Nachdem in „Spider-Man: No Way Home“ die Tore zum Marvel-Multiversum aufgestoßen wurden, geht es jetzt mit dem nächsten Abenteuer richtig zur Sache: In „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ (ab 4. Mai im Kino) muss der grantelnde Magier (Benedict Cumberbatch) sich nicht nur in unserem Universum den Konsequenzen seines Handelns stellen. Das irre Spektakel unter der Regie von Kult-Filmemacher Sam Raimi ist der erste MCU-Film, der sich mit der gewohnt unterhaltsamen Leichtigkeit der Comic-Verfilmungen weit ins Horror-Genre hineinwagt - und dennoch mit einer Altersfreigabe ab 12 durchkommt. Ein überraschend effektiver Bösewicht, eine ganze Riege an Gastauftritten und ein emotionales Finale zementieren Cumberbatchs Stephen Strange endgültig als Nachfolger von Tony Stark/Iron Man im Pantheon der Marvel-Helden ein.