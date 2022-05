Einfach spektakulär: Golf-Abschlag bis ins Tal!

König Artus und seine Tafelrunde hätten sich beim Castle Shot auf Burg Rabenstein wohl vor Lachen gebogen! Denn die Hobby-Golfer um Mario Haas, Niki Hosp und Co. bissen sich beim spektakulären Event im Rahmen der Legends Tour am GC Murhof die Zähne aus. Nur Golf-Pro Markus Brier zauberte und versetzte die Promi-Runde in Staunen.