Nach Absage vom ÖFB: So reagiert Peter Stöger

Bei der Vorberichterstattung für das Champions-League-Match zwischen Villarreal und Liverpool am Dienstagabend auf Sky wurde Experte Peter Stöger gefragt, ob er enttäuscht sei, dass die Wahl nicht auf ihn fiel. „Nein, keineswegs. Ich bin Mitte 50, habe in meiner Karriere schon viel erlebt. Manchmal wird man gefragt, ob man etwas machen will und man sagt ab. Manchmal bekommt man nicht die Chance, etwas zu machen, das man gern möchte. So ist das Geschäft“, reagierte Stöger sehr cool auf die Absage vom ÖFB.