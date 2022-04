Neo-ÖFB-Coach Rangnick: „Ist eine Ehre für mich!“

Bis zur EM 2024 in Deutschland wird Rangnick auf der Trainerbank des ÖFB sitzen - bei einer erfolgreichen Qualifikation verlängert sich die Zusammenarbeit automatisch bis zum Ende der Qualifikation für die WM 2026 in den USA, bei einer Teilnahme an der Endrunde bis Sommer 2026. Seinen ersten Auftritt wird der Deutsche im Juni im Rahmen der Nation Lague gegen Kroatien (3./auswärts), Dänemark (6./heim, 13./auswärts) und Frankreich (10./heim) haben.