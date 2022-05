„Grenzen erkannt“: Ralf Rangnick erneut in Kritik

Der möglichen Verpflichtung von Ralf Rangnick konnte eine deutsche Fußball-Legende bereits vor einigen Wochen wenig abgewinnen: Didi Hamann, Champions-League-Gewinner 2005 mit Liverpool sowie Meister, UEFA-Cup-Gewinner und DFB-Pokalsieger mit Bayern, zeigte sich wenig begeistert: „Rangnick verfügt ohne Zweifel über Fähigkeiten. Was er etwa in Hoffenheim und Leipzig aufgebaut hat, ist hervorragend. Man darf aber nicht vergessen, dass diese Klubs im Vergleich zur Konkurrenz Unmengen an Geld hatten.“