Mittels „ooe-gurgelt“ einfacher zum Freitest

Für eine Auswertung bis zum nächsten Tag muss die Probe bis 9 Uhr in einem der teilnehmenden Supermärkte abgegeben werden. Außerdem ist eine Abholung sowie die Abgabe von Proben von Montag bis Sonntag (auch an Feiertagen) bei 25 Spar-Express-Standorten und in 30 McDonalds-Filialen möglich. Dabei ist zu beachten, dass die abgegebene Probe mit dem Geschäftszeichen des Absonderungsbescheides zu kennzeichnen ist, um eine gültige Freitestung zu ermöglichen. Ebenso möglich ist eine Kennzeichnung mit der Probennummer des ursprünglich positiven PCR-Tests, welche der SMS zu entnehmen ist, die Getestete direkt nach Analyse ihres positiven Tests erhalten. Diese Nummer ist auf einen Zettel zu notieren und in den Abgabebeutel dazuzugeben.