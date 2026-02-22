Paar bereist seit 500 Tagen die Welt mit dem Lkw

Fast 43.000 Kilometer gefahren

„Bei unserer aktuellen Reise waren wir in 24 verschiedenen Ländern, haben 40-mal Grenzen überquert und sind rund 42.800 Kilometer gefahren“, sagt die 69-Jährige. Auf dem Landweg sind die Oberösterreicher mit ihrem Expeditions-Lkw unter anderem über Russland, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, über das Pamir-Gebirge, Kirgistan, Sibirien bis in die Mongolei gefahren. Besonders die Tage in der Wüste Gobi waren für die Weltreisenden ein „echtes Erlebnis“: „Da fährt man tagelang, ohne einen Menschen zu sehen – das ist einfach Natur pur.“