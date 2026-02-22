Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weltenbummler erzählen

Paar bereist seit 500 Tagen die Welt mit dem Lkw

Oberösterreich
22.02.2026 16:00
Mit ihrem Lkw „Burli“ kommt das Paar an Orte, die man sonst nicht sieht.
Mit ihrem Lkw „Burli“ kommt das Paar an Orte, die man sonst nicht sieht.(Bild: Pradel)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Rita Pradel und Franz Buchner haben sich in ihrer Pension einen Traum erfüllt. Das reiselustige Paar aus dem Innviertel hat einen Lastwagen umgebaut, und ist damit schon ganz 42.800 Kilometer in der Welt herumgekurvt. 55 Länder haben die beiden schon erkundet und sind dafür nie geflogen.

0 Kommentare

„Wir sind ein eingespieltes Team, sonst haust du dir nach ein paar Tagen die Schädel ein“, erzählen Rita Pradel und Franz Buchner aus St. Martin im Innkreis mit einem Zwinkern. Der „Krone“-Anruf erreichte die Weltenbummler, als diese gerade ihren Spezial-Lkw in Edremit im Westen der Türkei parkten.

Lkw selbst ausgebaut
Am 3. Oktober 2024 startete die Reise der pensionierten Abenteurer. „Wir sind immer schon viel gereist; zuerst mit Motorrad, Pinzgauer oder Campingwagen. Seit 2017 haben wir unseren Lkw ,Burli’. Wir haben den Ausbau selber gemacht und über die Jahre hinweg verbessert“, erklärt das Paar. Insgesamt haben die beiden gemeinsam schon 55 Länder bereist, sind dabei nie geflogen.

Zitat Icon

Unser Englisch ist etwas spärlich, aber man kommt überall gut durch. Notfalls fragen wir uns mit Händen und Füßen durch. Es sind immer alle sehr hilfsbereit.

Die beiden Pensionisten über ihre Reise

Fast 43.000 Kilometer gefahren
„Bei unserer aktuellen Reise waren wir in 24 verschiedenen Ländern, haben 40-mal Grenzen überquert und sind rund 42.800 Kilometer gefahren“, sagt die 69-Jährige. Auf dem Landweg sind die Oberösterreicher mit ihrem Expeditions-Lkw unter anderem über Russland, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, über das Pamir-Gebirge, Kirgistan, Sibirien bis in die Mongolei gefahren. Besonders die Tage in der Wüste Gobi waren für die Weltreisenden ein „echtes Erlebnis“: „Da fährt man tagelang, ohne einen Menschen zu sehen – das ist einfach Natur pur.“

Rita Pradel und Franz Buchner genießen ihre Pension in vollen Zügen.
Rita Pradel und Franz Buchner genießen ihre Pension in vollen Zügen.(Bild: Pradel)

Keine ausgebauten Straßen
Von breiten, gut ausgebauten Straßen und Verkehrsschildern waren die beiden in diesem Moment genauso weit entfernt wie von ihrer Innviertler Heimat. „Wir starten immer ohne großen Plan in den Tag, machen auch viel vom Wetter abhängig. Wir haben so viele unglaublich schöne Momente erlebt und Landschaften gesehen – unsere ganze Reise ist ein großes Highlight“, schwärmen die beiden.

Kurzer Abstecher in die Heimat
Und der Urlaub – der mittlerweile mehr als 500 Tage dauert – ist noch lange nicht zu Ende: Anfang April wollen die Oberösterreicher zwar wieder zurück in ihrer Heimat sein, doch allzu lange werden sie dort nicht bleiben. „Es stehen ein paar Gesundheitschecks an und mein Führerschein gehört verlängert. Ende August soll es dann weitergehen, starten wir mit unserem Lkw Richtung arabische Halbinsel“, erklärt der 67-Jährige.

(Bild: Pradel)
(Bild: Pradel)
(Bild: Pradel)
(Bild: Pradel)

Service an Lkw
Auch am so zuverlässigen „Burli“ – bis auf einen Reifenplatz kamen die Innviertler ohne gröbere Probleme durch ihre Reise – gehört ein bisschen herumgeschraubt. „Wir haben tausend Liter Diesel und 700 Liter Wasser an Bord, am Dach eine Solaranlage, auch ein Quad und ein Schlauchboot dabei. Es ist unser Zuhause“, so das Paar. Gemeinsam wollen sie mit ihrem „Burli“ noch viel entdecken.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
22.02.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, kam es zu weiteren Explosionen.
Ukraine-Krieg
„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik
Weiter große Gefahr
Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte
Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kommt österreichweit die Hälfte der Gastpatienten ...
Gastpatienten-Streit
Harsche Hacker-Spitze gegen die Landeschefin
Symbolfoto
Ski-Drama im Zillertal
Niederländer (52) steckte kopfüber im Tiefschnee
Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
451.162 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
239.092 mal gelesen
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
152.931 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1550 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1065 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Ausland
Ukrainischer Angriff tief im Inneren Russlands
876 mal kommentiert
Eine „Bayraktar“-Drohne der ukrainischen Armee (Symbolbild)
Mehr Oberösterreich
Bundesliga im TICKER
LIVE: LASK gegen Red Bull Salzburg
Gegen BW Linz
Rot nach Kopfstoß! Sturm zittert sich an Spitze
Umkämpfte Partie
Remis! WSG Tirol erkämpft Punkt gegen die SV Ried
Weltenbummler erzählen
Paar bereist seit 500 Tagen die Welt mit dem Lkw
In die Brust
Ex-Freundin (52) sticht mit Messer auf Mann ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf