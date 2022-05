Russen-Sperre bestätigt: Sturm fix in Gruppenphase

Der Vizemeister beginnt nun erst Anfang August in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation, müsste für die Königsklasse zwei statt drei Runden überstehen und spielt im schlechtesten Fall in der Europa-League-Gruppenphase. Österreichs Fußball stellt damit im Herbst fix drei Klubs in europäischen Gruppenphasen. Meister Salzburg spielt erneut in der Champions League, für den Meisterschafts-Dritten bedeutet ein Ausscheiden im Playoff der Europa League im schlechtesten Fall die Teilnahme an der Gruppenphase der Conference League.