Das Land sichert den Kauf des alten Bahnhofes

Insgesamt werden durch den Ankauf des Areals und der in Aussicht gestellten SchiG-Fördermittel 5,8 Millionen Euro investiert. „Für uns ist das ein großes Zeichen. Es sichert auch den Weg vom alten Bahnhof zur Koralmbahn“, so Standortbürgermeister Wolfgang Stefitz. Auch Karl Eisner, Geschäftsführer des Logistikcenters IGP-Jauntal, freut sich: „Der erste Schritt ist getan, nun müssen wir Verhandlungen für die Nutzung des Schleifengleises führen.“ Das Gleis wird 450 Meter lang sein. Entlang dieses Schienenstrangs können Verladestationen entstehen. „Es ist unser Ziel, alle Behördenverfahren, noch heuer abzuschließen“, so Schuschnigs Büroleiter Adrian Plessin.