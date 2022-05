Historischer Roman aus dem Ennstal auf Shortlist

Was im Buch folgt historischen Fakten?

In der Hintergrundkulisse treten bekannte Persönlichkeiten des 13. Jahrhunderts auf wie Přemysl Ottokar und Rudolf von Habsburg. Auch reale Geschehnisse an den realen Orten kommen vor. Die Hauptfiguren sind hingegen fast alle fiktiv, bis auf die Losensteiner, die lebten wirklich, aber nicht ganz so, wie bei mir beschrieben.