Vertrauensvorschuss für Präsident Ernst Schöpf

Ein klares Ergebnis gab es bei der Neuwahl zum Präsidenten des Tiroler Gemeindetages. Amtsinhaber und BM Ernst Schöpf erhielt dabei 174 von 175 Stimmen. Die Freude war sichtlich groß: „Seit den heurigen Wahlen haben wir 41 Prozent neue Gesichter auf den Bürgermeistersesseln. Es gab auch eine starke Verjüngung, und wir sind auch wieder um einen Tick weiblicher geworden.“ Zugleich stellte Schöpf eine Forderung an Finanzminister Brunner. Er plädierte dafür, dass an der Grundsteuer als „reinrassiger Gemeindesteuer“ bei den Finanzausgleichsverhandlungen im Herbst nicht gerüttelt werden dürfe. Die Zahlen seien „schwer in die Jahre gekommen“, so der Präsident.