Siegfried Gasser ist verstorben

Ein „echter“ Bregenzer

In Erinnerung wird Gasser aber wohl den meisten als äußerst engagierter Bürgermeister der Stadt Bregenz bleiben. 1990 stellte er sich der Wahl - und gewann triumphal. Er konzentrierte sich damals auf „die Stärken der Stadt - und nicht auf jene Bereiche, in denen es einen Aufholprozess gebraucht hätte, um andere Städte einzuholen,“ erklärte er der „Krone“ im Jahr 2016. Zwar wurde Gasser am 16. Juli 1941 im deutschen Saarland geboren und wuchs in Schruns auf, dennoch war er durch und durch Bregenzer.