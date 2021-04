Siegi Gasser: Politiker, Gestalter, Mensch

Zwar wurde er im Saarland geboren („Mein Vater lernte dort als Soldat meine Mutter kennen“) und verbrachte die Kindheit in Schruns, dennoch fühlt sich Siegi Gasser „ganz klar als Bregenzer“. Nicht zuletzt deshalb, weil der intelligente Junge die HAK besuchen durfte und bereits mit vierzehn ein Zimmer in der Landeshauptstadt bewohnte, um nicht täglich pendeln zu müssen. Seitdem hielt er der Stadt die Treue. Auch seine politische Karriere startete er am Bodensee: „Ich hatte mich schon in der Hochschülerschaft politisch engagiert, die Mechanismen der Politik waren mir daher nicht ganz fremd“, schildert der Diplom-Volkswirt seine Anfänge als Stadtvertreter für die ÖVP.



Vom Quereinsteiger zum Bürgermeister

Das politische Geschick des Newcomers entging auch dem damaligen Landeshauptmann Herbert Keßler nicht: Bereits 1973 beförderte dieser den jungen Siegi in die Landesregierung: „Ich war als Quereinsteiger für die Ressorts Inneres, Schulen und Kindergärten sowie Wohnungswesen - also alles, was niemand sonst machen wollte - zuständig“, erinnert er sich mit einem Augenzwinkern an den Sprung ins kalte Wasser. Die Bewährungsprobe bestand er derart bravourös, dass ihn „Häuptling“ Keßler schon bald zum Landesstatthalter beförderte. Und dennoch war ihm die Stadt Bregenz immer ein wenig näher am Herzen als die Landespolitik. 1990 stellte er sich schließlich - nicht zuletzt von Gattin Maria motiviert - der Bürgermeisterwahl. Das Ergebnis war ein Triumph, die Karte Gasser zog auch in der damals von der SPÖ dominierten Landeshauptstadt.