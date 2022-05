Für coole Manöver flog das Geld direkt ins Wasser

Die Sieger der ersten Station zur EFPT-Tour der Freestyle-Windsurfer heißen Jacopo Testa, Europameister 2017 aus Italien, bei den Herren bzw. Maike Huvermann aus den Niederlanden, die sich jeweils in der Single-Elimination durchsetzen konnten. „Aber jeder hat gewonnen“, strahlte Veranstalter Georg Kloibhofer gestern mit der Abendsonne am Neusiedler See um die Wette, als er zufrieden eine erste Bilanz zog.