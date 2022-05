Charlotte kuschelt zum Geburtstag mit Hund „Orla“

Wenn ihre royale Rasselbande Geburtstag feiert, greift Herzogin Kate besonders gern zur Kamera, um besondere Momente mit ihren Kindern festzuhalten. Für drei ganz außergewöhnlich liebe Fotos hat sich die Hobbyfotografin anlässlich Prinzessin Charlottes 7. Geburtstag entschieden. Die einzige Tochter der Cambridges hat es sich für die Aufnahmen in einem blauen Strickpulli, unter dem der Kragen des weißen Shirts mit blauen Punkten hervorschaut, und dunkelblauen Hosen in einer Wiese bequem gemacht, in der zahlreiche Glockenblumen sprießen.