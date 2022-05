Nadal zu seiner Fitness: „Weit weg von perfekt“

Nadal hat nun in Sachen French Open einen Wettlauf gegen die Zeit vor sich, will er bis dahin doch seine Höchstform und beste Fitness erreicht haben. Dort möchte er seinen Rekord von 13. Titeln in Roland Garros weiter ausbauen. „Ich bin von dieser Verletzung erholt, aber das Tennis und die Vorbereitung sind eine andere Geschichte“, sagte Nadal. All jene, die sich schon einmal eine Rippe gebrochen hätten, würden wissen, wie sehr einen dies beeinträchtige. „In den ersten Wochen hatte ich Probleme mit dem Schlafen wegen der Schmerzen.“