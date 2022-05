15 Minuten für den Frieden

„Auch unsere Schützlinge beteiligten sich natürlich an der Aktion“, ist Elisabeth Morri, Direktorin der Volksschule Trausdorf, stolz. Die Mädchen und Buben sangen gemeinsam in vielen verschiedenen Sprachen spezielle Friedenstexte. Die ukrainischen Kinder brachten ihre Wünsche für ein Ende des Krieges in ihrer Muttersprache zum Ausdruck.