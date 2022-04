Christ in Ägypten mit 22 Kopfschüssen getötet

In Ägypten ist ein Christ Berichten zufolge mit 22 Kopfschüssen getötet worden. Unbekannte hätten den Mann in der Provinz Matruh im Nordwesten getötet und einen weiteren verletzt, berichtete die private Zeitung „Egypt Independent“ am Freitag. Vier maskierte Angreifer hätten seinen Sohn in seinem Geschäft für Agrarmittel erschossen und seien danach geflohen, sagte der Vater des Getöteten.