Streit unter Jugendlichen endet mit Messerstich

Zumindest ein Teil der Streithähne soll sich Freitagabend beim Feuerwehrfest in Maria Enzersdorf reichlich Mut angetrunken haben. Zu später Stunde verlagerte sich dann das Geschehen in das nur wenige Kilometer entfernte Gießhübl. Rund 20 großteils betrunkene Jugendliche sollen dort in Streit geraten sein.