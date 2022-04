Mikl-Leitner als NÖ-Landesobfrau wiedergewählt

Heimatverbunden und weltoffen in die Zukunft

Zu überzeugen wusste die neu-alte Landesparteiobfrau mit der politischen Ausrichtung für die kommenden Jahre. „Heimatverbunden und weltoffen“, soll NÖ in Zukunft, der inhaltlich Fokus in der zweiten Ära Mikl-Leitner auf den Themen Arbeit, Mobilität, Gesundheit, Familie und dem Klima bleiben. Eine kleine Veränderung gab es indes im Team hinter der Fronfrau. Ersetzt wird künftig Michael Wurmetzberger. Ihm folgt JVP-Vertreter Christopher Edelmaier aus Schweiggers im Bezirk Zwettl. Finanzreferent bleibt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. Wiedergewählt wurden Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Magdalena Eichinger, Kurt Hackl und Andrea Kö.