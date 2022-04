Scheiblingkirchen mit Kamerasystem gerüstet

Trotzdem will man bei der Husar-Elf nicht schon vorzeitig jubeln. Erst wenn man rechnerisch durch ist, dann steht der Aufstieg in die Regionalliga Ost auch wirklich fest. Man will einfach nichts dem Zufall überlassen oder sich gar überraschen lassen.



Livestream auf fan.at

Beim heutigen Spiel (19.30 Uhr) gegen das Tabellenschlusslicht Mannersdorf gibt es auch noch eine Premiere. Denn Ressler & Co. wird erstmals eine Pixellot-Kamera von fan.at und morawa.digital auf die Beine schauen. Neben einer Videoanalyse für den Trainer gibt es natürlich auch für die Fans einige Goodies wie etwa einen Livestream. Natürlich kann man sich mit Push-Nachrichten auch die einzelnen Highlightclips direkt aufs Handy schicken lassen und gleich vor Ort auch darüber diskutieren.



Nachwuchsspiele ebenfalls live

Aber nicht nur die erfolgreiche Kampfmannschaft kann man sich auf der fan.at-Seite des USV anschauen. Auch die Nachwuchsspiele werden in Livestreams übertragen. Den Anfang macht am Samstag das Spiel der Scheiblingkirchner U16 gegen Neunkirchen. Ab 15 Uhr ist man bei diesem Match mit von der Partie.