„lasst’s as leb’n“: so aktuell wie vor 24 Jahren

„lasst’s as leb’n“ ist der Titel des Liedes. Der Mönchhofer Sänger Michael Hoffmann hat dafür ein 24 Jahre altes Lied von sich hergenommen und gemeinsam mit Andreas Salzer, Manuel Hafner und Nadja Milfait vom Kosovo auf den Ukraine-Krieg umgeschrieben. „Schon damals im Jahr 1998 habe ich mich gefragt, warum so viele Menschen ihr Leben lassen müssen und meine Gedanken in dem Lied verarbeitet. Zugegeben, mit einer sehr einseitigen Sicht zu dem Thema, aber das Leid macht uns auch jetzt wieder betroffen und fassungslos“, erzählt der Mönchhofer.