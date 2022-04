500 Millionen Euro schwerer Investitionszuschuss

In den Verhandlungen zur neuen 15a-Vereinbarung zur Elementarpädagogik konnten die Finanzreferenten der Länder und Minister Magnus Brunner am Freitag nach der Tagung in Feldkirch noch keine Ergebnisse vorweisen. Dafür hatte Brunner ein 500 Millionen Euro schweres Investitionszuschuss-Paket für die Länder dabei.