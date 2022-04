Musk: Der Milliardär als Finanzakrobat

Wie gesagt, Elon Musk ist keine Durchschnittsfigur. Ich konnte bei mehreren Besuchen in seinem Werk im Laufe der Jahre beobachten, wie er es angelegt hat. Die Atmosphäre der Führungen glich immer einem Besuch einer strenggläubigen Sekte, kritische Fragen wurden nicht geschätzt. Beim ersten Besuch war vieles noch „unvollendet“, die Autotüren wurden zum Beispiel mit einem Gummihammer „hineingeklopft“. Beim nächsten Besuch stand alles voll mit modernsten Robotern, viel mehr als man gebraucht hätte. Inzwischen verkauft er diese Autos so erfolgreich, dass Tesla an der Börse mehr wert ist als die nächsten Konkurrenten zusammen.