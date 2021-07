Dubai erzeugt künstlichen Regen gegen die Hitze

Wasser ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten Mangelware - es gibt nicht nur wenig Niederschlag, auch der Grundwasserspiegel ist im Sinken begriffen. Deshalb werden Millionen Euro in Regenmacher-Projekte investiert. Seit 2017 sollen 15 Millionen Dollar (12,7 Mio. Euro) in solche Vorhaben geflossen sein. Mit Elektroschocks, die in Wolken geschossen werden, werden diese angeregt, wertvolle Tropfen vom Himmel rieseln lassen.