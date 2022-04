Leierschwanz „sampelt“ aus Umgebungslauten Lieder

Tiere komponieren komplexe Lieder

Bisher seien Leierschwänze als „passive“ Imitatoren betrachtet worden - wie ein Aufnahmegerät, das lediglich wiedergebe, was zuvor gespielt wurde. „Diese Forschung zeigt, dass Leierschwänze aber tatsächlich ihre Mimikry benutzen, um lange, komplexe Lieder zu ,komponieren‘ - alles in dem Bemühen, ihren Zuhörerinnen zu gefallen“, betonte Backhouse. Dabei versuchen die Vögel, so viel Dramatik wie möglich in ihre Komposition zu legen und sich dadurch von den Artgenossen abzugrenzen.