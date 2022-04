Raketen auf Kiew während Besuch von UNO-Chef

UNO-Generalsekretär António Guterres hat am Donnerstagabend den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew getroffen und mit ihm über eine Lösung für die schwer zerstörte Stadt Mariupol gesprochen. So wolle man die Bildung eines Fluchtkorridors ermöglichen. Im Stahlwerk von Mariupol sind ukrainische Truppen und Zivilisten von der russischen Armee eingekesselt, die Lage ist dramatisch. Auch in Kiew schlugen während des Besuchs des UN-Chefs erstmals seit rund zwei Wochen wieder Raketen ein. Zuvor hatte Guterres Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau besucht - die Gespräche waren allerdings wenig erfolgreich gewesen ...