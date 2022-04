Mann nach Prügelattacke auf Unternehmer gefasst

Mit schwersten Kopfverletzungen wurde am 8. September 2021 der bekannte Sportsponsor und Bauunternehmer ins Krankenhaus eingeliefert. Er war kurz zuvor von einem unbekannten Täter in Velden am Wörthersee auf offener Straße brutal attackiert worden. Nach monatelangem Aufenthalt im Spital kämpft der 55-Jährige noch immer mit den Folgen der Attacke.