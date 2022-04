Zwei Verletzte nach Forstunfällen in Kärnten

Von Baum am Kopf getroffen

Auch in Treffen kam es am Donnerstag zu einem Forstunfall, bei dem ein 36-jähriger Mann aus Feistritz an der Drau verletzt wurde. Gegen 13.35 Uhr versuchte der Arbeiter einen Baum, der sich verkeilt hatte, zu lösen und wurde dabei von dem Stamm am Kopf getroffen. Der Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber RK1 mittels Seilwinde geborgen und in das Klinikum Klagenfurt geflogen.