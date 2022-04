Schweden will stärker gegen Kriminalität vorgehen

Nach den gewalttätigen Ausschreitungen am Osterwochenende will die schwedische Regierung stärker gegen Gang-Kriminalität und Parallelgesellschaften vorgehen. Es soll vor allem verhindert werden, dass junge Menschen kriminell werden, wie Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Stockholm sagte. Die Segregation sorge dafür, dass man zwar im selben Land lebe, allerdings in ganz unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten.