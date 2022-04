Molokowcocktails auf Polizei bei Demo in Schweden

Die islam- und einwanderungsfeindliche Gruppierung Stram Kurs (Strammer Kurs) sorgte mit ihren Kundgebungen für den Stein des Anstoßes. Diese riefen Gegendemonstranten auf den Plan. In Norrköping wurden am Sonntag drei Menschen durch Querschläger von Warnschüssen verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht und vorsorglich in Gewahrsam genommen.