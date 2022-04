Rasche Hilfe kommt im weiten Land aus der Luft

„Schnellere Einsatzfähigkeit“

„Wir wissen alle, dass gerade bei Notfällen rasches und gezieltes Handeln effektive Hilfe garantiert“, so Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig bei ihrem Besuch auf dem Stützpunkt in Wiener Neustadt: „Diese Umstellung hat schnellere Einsatzfähigkeit, längere Bereitschaftszeiten, vor allem in den Wintermonaten, gebracht.“ Die Besatzung von Christophorus 33 besteht aus einem Piloten, einem Flugretter mit Intensivpflegeausbildung und einem Notarzt.