Lotto-Millionär hat den Schein in Linz abgegeben

Fast 10 Milllionen Euro, genau 9,8 Millionen, lagen am Mittwoch im erst zweiten Siebenfach-Jackpot der Lotto-Geschichte in Österreich. Und ein Spieler oder eine Spielerin aus Oberösterreich knackte ihn. Es war ein Quicktipp auf dem die Glückszahlen 8, 9, 28, 34. 40 und 43 automatisch getippt wurden. Aufgeben wurde der Schein, der dem Besitzer einen Millionenregen beschert in Linz. Mehr dürfen die Östereichischen Lotterien nicht verraten.