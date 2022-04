7-fach-Jackpot geknackt! 9,8 Mio. € gehen nach OÖ

11,9 Millionen Tipps wurden abgegeben

Der Erfolg wurde per Quicktipp erzielt, der Computer in einer Annahmestelle in Linz platzierte die „sechs Richtigen“ 8, 9, 28, 34, 40 und 43 in den sechsten von zwölf gespielten Tipps. Insgesamt wurden für die Ziehung 11,9 Millionen Tipps abgegeben, was die Sechser-Gewinnsumme auf nahezu 10 Millionen Euro steigen ließ.