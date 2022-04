Prinz Charles reist stets mit Klopapier

Aus dem Nähkästchen der Royals plaudert Autorin Tina Brown in ihrem neuen Enthüllungsbuch „The Palace Papers: Inside the House of Windsor“. Unter anderem geht es um den luxuriösen Lebensstil von Prinz Charles auf seinen Reisen. Der Thronfolger hat nämlich stets Klopapier, aber auch noch weitere skurrile Sachen im Gepäck.