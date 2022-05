Frutura: Nachhaltige Vitamine - auch im Frühjahr

Vielfalt und guter Geschmack

Diese besondere Behandlung macht die Blumauer Tomate auch laut Konsumentenbefragungen zur geschmackvollsten Tomate des Landes. Dank der ganzjährig gleichmäßigen Bedingungen in den Gewächshäusern ist jetzt wieder Erntezeit und sowohl die frischen Blumauer Tomaten als auch der knackige Blumauer Spitzpaprika sind ab sofort bei Spar in ganz Österreich erhältlich. In der Frutura Thermal Gemüsewelt wachsen außerdem Blumauer Rispentomaten, Spar Premium Blumauer Cherry Tomaten, Blumauer Bio-Cherry-Tomaten, Blumauer Bio-Radieschen und Blumauer Bio-Gurken.